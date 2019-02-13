В ближайшие дни рубль попытается продолжить восстанавливать позиции - "Нордеа Банк"

"Российский валютный рынок сохранял уверенную динамику в течение вчерашнего дня. Рубль укреплялся в основных валютных парах, тестируя отметки 65.5 в паре с долларом и кратковременно снижался ниже отметки 74 в паре с евро. Российская валюта в целом двигалась в русле валют-аналогов, поддержку которым оказали сообщения о том, что сроки повышения американских пошлин на китайский импорт могут быть перенесены на более поздний срок, чем 1 марта. Поддержку рублю также оказывал рост нефтяных котировок выше отметок 63 долл./бар. по итогам публикации ежемесячного отчета ОПЕК. В конце дня рубль резко слабел практически на 1%, как в паре с долларом, так и в паре с евро, реагируя на сообщения о том, что США и ЕС близки к согласованию новых санкций против России. К настоящему моменту около половины движения отыграно назад. По информации СМИ, санкции могут касаться конкретных лиц и компаний, причастных к инциденту. Ограниченный макроэкономический эффект таких санкций позволяет рублю восстанавливать позиции. Слушание в финансовом комитете Конгресса США по вопросам эффективности существующих санкций отложено на неопределенный срок. В отсутствие новых новостей по санкциям и с учетом довольно оптимистичного настроя на развивающихся рынках в ближайшие дни рубль может попытаться продолжить восстанавливать позиции", - указывают аналитики "Нордеа Банка".