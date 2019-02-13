Информации не хватает для выхода нефти из "боковика" - Алор Брокер

"Внимательно смотрим за нефтью, которая в очередной раз пытается закрепиться выше верхней границы "бокового" канала на уровне 63 долларов. Вчерашний доклад ОПЕК порадовал нефтяных "быков": картель сообщил, что в январе снижение добычи нефти составило почти 0,8 млн баррелей в сутки. Но этой информации не хватает для выхода нефти из "боковика". Не исключено, что новый драйвер нефть получит после сегодняшней публикации данных по запасам нефти в США. Если котировки "черного золота" все-таки уйдут в район 64 долларов, следующей целью роста станет район 70 долларов за баррель. При таком раскладе имеет смысл брать "нефтянку", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.