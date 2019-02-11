Фундаментально потенциал для укрепления рубля пока еще сохраняется - Промсвязьбанк

"Согласно нашей модели, российский рубль на текущий момент несколько недооценен относительно фундаментально обоснованных значений (при текущих ценах на нефть и макропоказателям мы считаем обоснованным диапазон 63-64 руб/долл.), - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Постепенное улучшение сантимента в отношении развивающихся рынков способствует плавному движению рубля к «справедливым уровням». При сохранении позитивного аппетита к риску на горизонте 1 кв. на фоне сезонно сильного счета текущих операций пара доллар/рубль может достигнуть данных значений, однако, безусловно, ряд специфических рисков для рубля (в частности, санкционных) сохраняется, и при их реализации давление на рубль резко возрастет. На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль продолжаем ориентироваться на диапазон 65-66,50 руб/долл. Фундаментально видим потенциал для еще некоторого укрепления рубля, но для реализации данного сценария крайне желательно увидеть позитив на глобальных рынках".