"ВТБ Капитал" возобновил анализ РусАла с рейтингом "покупать" для его акций

"ВТБ Капитал" возобновил аналитическое покрытие "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет 5,80 гонконгского доллара за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".