Sova Capital снизила рейтинг ADR МТС до "держать" и оценку на 12%

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $9,7 до $8,5 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать".