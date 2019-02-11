Российские евробонды будут торговаться вблизи текущих ценовых уровней - Промсвязьбанк

"В пятницу цены российских еврооблигаций снижались вместе с большинством ЕМ. Снижение аппетита к риску ЕМ продолжилось на опасениях относительно перспектив американской и европейской экономики, а также относительно торговых переговоров между США и КНР. Доходность 10-летних госбумаг России выросла на 1 б.п. – до 4,73% годовых, ЮАР – выросла до 5,30% (+6 б.п.), Турции – до 6,88% (+ 3 б.п.), Индонезии – до 4,15% (+ 5 б.п.). На текущей неделе ожидаем, что российские евробонды будут торговаться вблизи текущих ценовых уровней", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.