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11 февраля 2019 года 10:14
Индекс Мосбиржи будет бороться за отметку 2500 - "Алор Брокер"
Российский рынок акций в пятницу закрылся практически на поддержке 2500 пунктов. С тех пор, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, на мировом рынке мало что принципиально изменилось, но картина от сегодняшнее открытие складывается умеренно-негативная. Символически падают американские индексы, почти в процентном минусе нефть. Поэтому с утра Индекс Мосбиржи скорее всего пробьет вниз отметку 2500 пунктов и будет пытаться закрепиться ниже. Из значимых событий выходных стоит отметить лишь решение агентства Moody's повысить суверенный рейтинг РФ с "мусорного" до первой ступеньки инвестиционного рейтинга. Таким образом, Moody's стало последним агентством из "большой тройки", которое повысило российский рейтинг до инвестиционной градации. При этом агентство всерьез опасается введение антироссийских санкций в финансовом секторе. Однако эксперт полагает, что данное решение Moody's вряд ли окажет серьезное значение на ход сегодняшних торгов. Российский рынок будет следовать за внешним фоном. "Если же настроения на мировых площадках продолжат ухудшаться, то следующей поддержкой для Индекса Мосбиржи станет отметка 2480, а потом и 2450 пунктов, - прогнозирует Алексей Антонов. От этих целей очень вероятен разворот вверх: даже если падение примет затяжной характер, небольшой отскок вверх необходим. На валютном рынке в ходе азиатской сессии никаких сильных движений не произошло, и торги на валютной секции Мосбиржи начнутся в близи пятничного закрытия. Однако, скорее всего, на отрицательном внешнем фоне рубль вновь сегодня попытается пощупать на прочность отметку 66 руб за доллар".
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