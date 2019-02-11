В краткосрочной перспективе котировки Brent вернутся к отметке 63 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть находятся под давлением на фоне опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики и ослабления спроса на энергоносители. Вместе с тем завтра будет опубликован отчет ОПЕК, в котором инвесторы рассчитывают увидеть первые результаты соглашения о сокращении добычи. В странах, которые освобождены от исполнения этого соглашения - Иране, Венесуэле, производство нефти, вероятно, также сокращается. В краткосрочной перспективе котировки Brent вернутся к отметке 63 долл./барр." - полагает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.