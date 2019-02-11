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11 февраля 2019 года 09:53
Рынок акций стартует нейтрально - ИК "Атон"
В понедельник утром, по мнению аналитиков ИК "Атон", российский рынок акций откроет фондовую торговую сессию на нейтральной территории.
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11 февраля 2019 года 10:35
"В пятницу цены российских еврооблигаций снижались вместе с большинством ЕМ. Снижение аппетита к риску ЕМ продолжилось на опасениях относительно перспектив американской и европейской экономики, а также относительно торговых переговоров между США и КНР. Доходность 10-летних госбумаг России выросла... читать дальше
.11 февраля 2019 года 10:03
"Цены на нефть находятся под давлением на фоне опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики и ослабления спроса на энергоносители. Вместе с тем завтра будет опубликован отчет ОПЕК, в котором инвесторы рассчитывают увидеть первые результаты соглашения о сокращении добычи. В... читать дальше
.11 февраля 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к снижению. читать дальше
.08 февраля 2019 года 17:25
После неудачной попытки двинуться вверх WTI и Brent остаются в жестких рамках. WTI наткнулась на сопротивление на уровне 55,5 долл. США за баррель, что представляет собой откат на 38,2% в рамках коррекции Фибоначчи после распродаж в октябре-декабре, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам... читать дальше
.08 февраля 2019 года 14:44
Котировки природного газа снижаются на американском и европейском рынках на фоне высоких объемов добычи - Julius Baer
Морозная погода в большей части Северной Америки на прошлой неделе привела к рекордному потреблению природного газа, который активно используется для отопления домов, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то же время число танкеров с СПГ, отправлявшихся по... читать дальше
.08 февраля 2019 года 11:12
"Цены на нефть снижаются на фоне негативных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР, - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка". - Накануне Д. Трамп сообщил, что встреча с Си Цзиньпином, которая планировалась на конец февраля, может не состояться. 1 марта истекает срок... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:37
На текущей неделе наблюдается устойчивая тенденция к расширению спреда между бенчмарками Brent и WTI - БКС
"Нефтяные котировки в четверг снизились на фоне усиления опасений относительно перспектив роста мировой экономики. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта - конца перемирия в торговой войне... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:09
"На рынке евробондов в четверг наблюдалось классическое "бегство в качество" - при снижении доходности UST’10 на 4 б.п. – до 2,66% годовых и росте доходностей еврооблигаций развивающихся стран. Так, доходность 10-летних госбумаг России выросла на 1 б.п. – до 4,72% годовых, ЮАР – выросла на 9 б.п.... читать дальше
.08 февраля 2019 года 09:33
Американские фондовые индексы снизились в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:20
"Единая валюта развивает "медвежий" импульс, уверенно снижаясь с начала этой недели. EUR/USD сползла к 2-недельным минимумам в районе отметки 1,1324 и теперь "угрожает" уровню 1,13. В четверг пара ускорила обвал на новой порции негатива с экономического фронта региона. Новым предлогом для... читать дальше
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