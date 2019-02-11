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Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятно, индекс МосБиржи даже уйдёт ниже отметки 2500 пунктов - "Открытие Брокер"
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11 февраля 2019 года 09:43
Вероятно, индекс МосБиржи даже уйдёт ниже отметки 2500 пунктов - "Открытие Брокер"
"Концовка прошлой недели могла стать основой для возвращения отечественного рынка к росту. Агентство Moody's повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня. Однако уже во вторник в США будут рассматривать очередные меры по ограничению РФ. Возможные меры могут предусматривать запреты на владение российским госдолгом, отключение государственных банков от системы международных платежей и т.п. Впрочем, столь жёсткие варианты мы не ожидаем, поскольку они ударят по американским финансовым организациям. Тем не менее, пока не прояснится вопрос следующих антироссийских "развлечений" американских законодателей, отечественные инвесторы будут проявлять повышенную осторожность как на рынке акций, так и в операциях с рублём. Поэтому в начале недели особого оптимизма не ждём. Вероятно, индекс МосБиржи даже уйдёт ниже отметки 2500 пунктов", - ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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11 февраля 2019 года 10:35
"В пятницу цены российских еврооблигаций снижались вместе с большинством ЕМ. Снижение аппетита к риску ЕМ продолжилось на опасениях относительно перспектив американской и европейской экономики, а также относительно торговых переговоров между США и КНР. Доходность 10-летних госбумаг России выросла... читать дальше
.11 февраля 2019 года 10:03
"Цены на нефть находятся под давлением на фоне опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики и ослабления спроса на энергоносители. Вместе с тем завтра будет опубликован отчет ОПЕК, в котором инвесторы рассчитывают увидеть первые результаты соглашения о сокращении добычи. В... читать дальше
.11 февраля 2019 года 09:31
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к снижению. читать дальше
.08 февраля 2019 года 17:25
После неудачной попытки двинуться вверх WTI и Brent остаются в жестких рамках. WTI наткнулась на сопротивление на уровне 55,5 долл. США за баррель, что представляет собой откат на 38,2% в рамках коррекции Фибоначчи после распродаж в октябре-декабре, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам... читать дальше
.08 февраля 2019 года 14:44
Котировки природного газа снижаются на американском и европейском рынках на фоне высоких объемов добычи - Julius Baer
Морозная погода в большей части Северной Америки на прошлой неделе привела к рекордному потреблению природного газа, который активно используется для отопления домов, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то же время число танкеров с СПГ, отправлявшихся по... читать дальше
.08 февраля 2019 года 11:12
"Цены на нефть снижаются на фоне негативных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР, - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка". - Накануне Д. Трамп сообщил, что встреча с Си Цзиньпином, которая планировалась на конец февраля, может не состояться. 1 марта истекает срок... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:37
На текущей неделе наблюдается устойчивая тенденция к расширению спреда между бенчмарками Brent и WTI - БКС
"Нефтяные котировки в четверг снизились на фоне усиления опасений относительно перспектив роста мировой экономики. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта - конца перемирия в торговой войне... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:09
"На рынке евробондов в четверг наблюдалось классическое "бегство в качество" - при снижении доходности UST’10 на 4 б.п. – до 2,66% годовых и росте доходностей еврооблигаций развивающихся стран. Так, доходность 10-летних госбумаг России выросла на 1 б.п. – до 4,72% годовых, ЮАР – выросла на 9 б.п.... читать дальше
.08 февраля 2019 года 09:33
Американские фондовые индексы снизились в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:20
"Единая валюта развивает "медвежий" импульс, уверенно снижаясь с начала этой недели. EUR/USD сползла к 2-недельным минимумам в районе отметки 1,1324 и теперь "угрожает" уровню 1,13. В четверг пара ускорила обвал на новой порции негатива с экономического фронта региона. Новым предлогом для... читать дальше
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