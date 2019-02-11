Вероятно, индекс МосБиржи даже уйдёт ниже отметки 2500 пунктов - "Открытие Брокер"

"Концовка прошлой недели могла стать основой для возвращения отечественного рынка к росту. Агентство Moody's повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня. Однако уже во вторник в США будут рассматривать очередные меры по ограничению РФ. Возможные меры могут предусматривать запреты на владение российским госдолгом, отключение государственных банков от системы международных платежей и т.п. Впрочем, столь жёсткие варианты мы не ожидаем, поскольку они ударят по американским финансовым организациям. Тем не менее, пока не прояснится вопрос следующих антироссийских "развлечений" американских законодателей, отечественные инвесторы будут проявлять повышенную осторожность как на рынке акций, так и в операциях с рублём. Поэтому в начале недели особого оптимизма не ждём. Вероятно, индекс МосБиржи даже уйдёт ниже отметки 2500 пунктов", - ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.