Рынок акций откроется снижением - Инвестиционная палата

"Открытия российского фондового рынка в понедельник мы ожидаем снижением основных индексов вслед за очередным падением цен на энергоносители. Повышение инвестиционного рейтинга России агентством Moody's, по нашему мнению, уже было заложено в цены ряда акций ведущих компаний, не исключаем благоприятного влияния на рынок долговых бумаг. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы в ходе утренних торгов понедельника демонстрируют преимущественно тенденцию к снижению, ближайшими уровнями поддержки по индексу МосБиржи выступят уровни 2497 и 2492 пункта, по индексу РТС - 1192 пункта", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.