Индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,2-0,3%, в районе 2495-2500 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2480 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2510, 2520 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может продолжить свое пятничное боковое движение около ближайшего значимого уровня 2500 пунктов. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.