Диапазон в 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи пока сохранит актуальность - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренным снижением в рамках 0,3%, по ходу торговой сессии тестировав поддержку на уровне в 2490-2500 пунктов. Новости о поднятии суверенного рейтинга РФ агентством Moody's могут локально способствовать увеличению спроса на российские активы, однако влияние на фондовый рынок, на наш взгляд, ограничено. Мы ожидаем, что диапазон в 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи пока сохранит актуальность, и в начале недели индекс имеет шансы сместиться от нижней границы к середине диапазона", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.