Данные технического анализа пока не позволяют диагностировать пробой вниз уровня 1200 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Внешние факторы неопределенности (риски приостановки работы правительства США и затягивания торговых переговоров с КНР) по-прежнему негативно влияют на спрос на рынке акций. Вместе с тем данные технического анализа пока не позволяют диагностировать пробой вниз уровня 1200 пунктов по индексу РТС - в ближайшие дни возможна "проработка" важного уровня. На валютном рынке актуальным сценарием остается консолидация вблизи 65,5 по паре доллар-рубль", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.