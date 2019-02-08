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08 февраля 2019 года 19:02
На следующей неделе борьба за отметку 2500 пунктов индекса МосБиржи продолжится - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок продолжил коррекционную динамику на негативном внешнем фоне. Вновь основным поводом к продажам стала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли до 1,2%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,8% и 0,6% соответственно. При этом рынок энергоносителей, после снижения днем ранее, сегодня демонстрировал восстановление, что позволило фьючерсу на нефть марки Brent вернуться в район 62 долларов, однако это не смогло переломить негативных настроений на нашем рынке. В результате к закрытию индекс МосБиржи снизился на 0,3%, вплотную подойдя к 2500 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции МТС и Татнефти, потерявшие более 2%. Лучше рынка торговались Русал и ИнтерРАО, прибавившие 2,8% и 2,7%. Пятницу "медведи" провели в попытках увести рынок ниже поддержки, расположенной на уровне 2500 пунктов и закрепления под ней. Однако под конец дня рынку все же удалось отыграть эту отметку. На наш взгляд, в рамках следующей недели борьба за этот уровень продолжится. При этом мы не ожидаем существенного направленного движения в ближайшие сессии," - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК, Северсталь, ММК
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