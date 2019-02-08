Первая реакция российской валюты на итоги заседания Банка России была нейтральной, но затем рубль перешел к планомерному росту - БКС

"В пятницу рубль начал сессию на отрицательной территории, реагируя на неблагоприятную обстановку, сложившуюся на мировых рынках к нашему открытию. Однако довольно быстро российская валюта перешла к восстановлению, усилив рост во второй половине торгов.

Позитивной динамике рубля способствовал активный рост нефтяных цен, а также умеренное повышение валют развивающихся стран.

Ключевым событием для нас сегодня было заседание Банка России, на котором рассматривался вопрос о ключевой ставке. Несмотря на то, что она была ожидаемо оставлена без изменений, основное внимание участники рыка сосредоточили на комментариях регулятора.

Позиция ЦБ относительно дальнейшей монетарной политики смягчилась по сравнению с декабрьским заседанием, на котором ключевая ставка была повышена сразу на 0,5 процентного пункта. Если ранее регулятор говорил о том, что он будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, то теперь формулировка значительно смягчилась: "Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году". Кроме того, в ЦБ отметили, что благодаря пересмотру ожидаемых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, снизились риски устойчивого оттока капитала из развивающихся стран. Все это не только значительно уменьшило вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, но и увеличило шансы на то, что в обозримом будущем возобновится снижение ключевой ставки.

Первая реакция российской валюты на итоги заседания Банка России была нейтральной, но затем рубль перешел к планомерному росту", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.