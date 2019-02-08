Главным вопросом для российского рынка будет удержание отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Внешний фон стал причиной снижения российского рынка в первой половине дня. К "экватору" торгов потери были почти ликвидированы, но сил для роста у рынка пока нет. Единственным позитивом стало то, что рублёвый индикатор смог вернуться выше отметки 2500 пунктов. Активность была довольно низкой. К середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" даже не дотянул до 15 млрд рублей. Главным вопросом для российского рынка будет удержание отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Внешнего негатива вполне достаточно, чтобы уровень поддержки не устоял, но это будет означать, что снятие перекупленности может перерасти в коррекцию", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.