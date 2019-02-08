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08 февраля 2019 года 16:31
Главным вопросом для российского рынка будет удержание отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"Внешний фон стал причиной снижения российского рынка в первой половине дня. К "экватору" торгов потери были почти ликвидированы, но сил для роста у рынка пока нет. Единственным позитивом стало то, что рублёвый индикатор смог вернуться выше отметки 2500 пунктов. Активность была довольно низкой. К середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" даже не дотянул до 15 млрд рублей. Главным вопросом для российского рынка будет удержание отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Внешнего негатива вполне достаточно, чтобы уровень поддержки не устоял, но это будет означать, что снятие перекупленности может перерасти в коррекцию", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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08 февраля 2019 года 17:25
После неудачной попытки двинуться вверх WTI и Brent остаются в жестких рамках. WTI наткнулась на сопротивление на уровне 55,5 долл. США за баррель, что представляет собой откат на 38,2% в рамках коррекции Фибоначчи после распродаж в октябре-декабре, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам... читать дальше
.08 февраля 2019 года 14:44
Котировки природного газа снижаются на американском и европейском рынках на фоне высоких объемов добычи - Julius Baer
Морозная погода в большей части Северной Америки на прошлой неделе привела к рекордному потреблению природного газа, который активно используется для отопления домов, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то же время число танкеров с СПГ, отправлявшихся по... читать дальше
.08 февраля 2019 года 11:12
"Цены на нефть снижаются на фоне негативных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР, - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка". - Накануне Д. Трамп сообщил, что встреча с Си Цзиньпином, которая планировалась на конец февраля, может не состояться. 1 марта истекает срок... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:37
На текущей неделе наблюдается устойчивая тенденция к расширению спреда между бенчмарками Brent и WTI - БКС
"Нефтяные котировки в четверг снизились на фоне усиления опасений относительно перспектив роста мировой экономики. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта - конца перемирия в торговой войне... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:09
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.08 февраля 2019 года 09:33
Американские фондовые индексы снизились в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:20
"Единая валюта развивает "медвежий" импульс, уверенно снижаясь с начала этой недели. EUR/USD сползла к 2-недельным минимумам в районе отметки 1,1324 и теперь "угрожает" уровню 1,13. В четверг пара ускорила обвал на новой порции негатива с экономического фронта региона. Новым предлогом для... читать дальше
.07 февраля 2019 года 14:57
Нефтяной рынок покоится на удобной подушке из большого объема предложения, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы сырья в США находятся выше средних уровней и продолжают увеличиваться, хотя и более низкими темпами. Очень низкая маржа переработки в Сингапуре... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:40
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста по результатам вчерашней торговой сессии. Положительную динамику нефтяных цен накануне поддержали данные Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Согласно статистике энергетического ведомства, запасы сырой... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:08
"Цены на нефть марки Brent находились под давлением ухудшения общерыночных настроений, но смогли остаться выше 62 долл./барр при поддержке недельных данных Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти выросли лишь на 1,3 млн барр., что ниже ожиданий, при росте загрузки НПЗ (+0,6%),... читать дальше
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