Вероятность еще одного ужесточения процентной политики ЦБ оценивается нами как крайне незначительная - ИК "Велес Капитал"

"8 февраля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку уровне 7,75% годовых, что не стало сюрпризом для участников рынка. При этом регулятор убрал из пресс-релиза упоминание о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Ускорение инфляции в начале 2019 г. до 5% в годовом выражении не смутило ЦБ, сохранившего все основные прогнозы по росту цен. Так, ЦБ по-прежнему ожидает на конец 2019 г. уровень инфляции в 5,0-5,5%, ожидает замедления квартальных темпов роста цен до 4% во втором полугодии текущего года и возвращения годовой инфляции на отметку в 4% в первой половине 2020 г.

Банк России указал на снижение рисков оттока капитала с развивающихся рынков в связи со смягчением денежно-кредитной политики ФРС и других регуляторов на мировых рынках, однако отметил при этом сохраняющиеся геополитические риски. С учетом риторики ЦБ в сегодняшнем пресс-релизе, "упреждающих" повышений ключевой ставки в сентябре и декабре прошлого года, а также текущей конъюнктуры на финансовых рынках вероятность еще одного ужесточения процентной политики на ближайших заседаниях оценивается нами как крайне незначительная. Дальнейшее повышение ключевой ставки станет возможным лишь в случае рисков закрепления инфляции над верхней границей (5,5% годовых) прогнозного интервала ЦБ, однако без реализации геополитических рисков подобный сценарий представляется маловероятным", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.