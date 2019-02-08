В краткосрочной перспективе не ожидается резких колебаний курса рубля - eToro

"Банк России ожидаемо оставил параметры монетарной политики без изменений - рубль ожидаемо не отреагировал на итоги заседания регулятора. Центробанк сохранил ставку на уровне 7,75%, отметил, что годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе его ожиданий, а вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. Напомним, что годовой темп прироста потребительских цен в прошлом месяце увеличился до 5,0% с 4,3% в декабре. Рубль после двух дней снижения пытается избавиться от давления продавцов и держится стабильно в районе отметки 66 за доллар. Ралли американской валюты под конец недели "забуксовало", что облегчает положение российской валюты. Примечательно, что рубль и отечественные активы в целом сдержанно реагируют на внешний негатив, где снова поднялась волна опасений по поводу обострения торговой войны между США и Китаем после того, как источники в администрации Трампа практически исключили возможность проведения встречи двух лидеров до 1 марта. Что касается нефтяного фактора, его влияние на рубль сейчас тоже незначительное. Котировки "черного золота" чувствуют себя неуверенно и, по сути, не подают четких сигналов "россиянину", который с опаской наблюдает за динамикой Brent. В конце недели цены обосновались в диапазоне 61-62 доллара за баррель. Росту по-прежнему препятствуют волнения по поводу мировой экономики и торговых отношений двух крупнейших экономик мира. В краткосрочной перспективе не ожидается резких колебаний курса рубля и котировок нефти. В отсутствие новостей инвесторы будут "переваривать" имеющуюся информацию и готовиться к переговорам США и Китая, запланированным на следующую неделю", - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.