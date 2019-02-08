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08 февраля 2019 года 15:12
Курс рубля "плывет по течению" - БКС
"Курс рубля завершает неделю, находясь под умеренным давлением. Сохранение ключевой ставки без изменений оказывает нейтральное влияние на рублевый актив. Факторы давления на рубль в очередной раз складываются в плоскости рыночных настроений. По заявлениям Трампа, встреча с главной КНР может не состояться в феврале. Такие сигналы воспринимаются инвесторами весьма болезненно - "дедлайн" по торговой сделке (1 марта) все ближе, а конкретики в действиях по достижению компромисса между сторонами все еще нет. Негативное воздействие на "риск-аппетиты" участников рынка оказывает и пересмотр прогнозов Еврокомиссии по росту экономики еврозоны на 2019 год в сторону их понижения - прогноз роста ВВП пересмотрен с 1,9% до 1,3%, прогноз по инфляции понижен с 1,8% до 1,4%. Заметим, что толерантность инвесторов к покупке риска сейчас вряд ли испытывает драматическое снижение, однако подавленность данного аспекта транслируется в ослабление большинства групп рисковых актив, включая рубль и нефть, и укрепление защитных активов в виде UST, доходности по которым сейчас опустились к отметкам 2,65%. По итогам сегодняшнего заседания ЦБ, ключевая ставка остается на уровне 7,75%. На наш взгляд, умеренная жесткость в риторике регулятора сохраняется. Заметим, что в своем пресс-релизе Банк России обращает внимание рынка на тот факт, что дальнейшие шаги по ставке будут приниматься с учетом уже реализованных повышений в сентябре и декабре прошлого года. Данный аспект риторики можно трактовать как желание регулятора обезопасить рынок от "перезаложенности" на дальнейшее ужесточение монетарных условий в РФ. Однако мы полагаем, что возможность повышения ставки в этом году пока что рано исключать из рассматриваемых сценариев. С одной стороны, говоря об "оглядке" на повышение ставок в сентябре и декабре 2018 года, ЦБ может сигнализировать о том, что текущих повышенных уровней ставок может быть достаточно для возвращения инфляции к таргету в перспективе 2020 года. В отношении прочих факторов риска ЦБ, на наш взгляд, продолжит руководствоваться тезисом о том, что монетарная политика будет ужесточаться соразмерно активизации рисков стабильности финансовых рынков. Так как основные риски, в том числе геополитические, в начале 2019 года остаются для РФ полностью актуальными, мы не исключаем возможностей реализации дальнейших шагов по повышению ставки. В результате ожидаем, что в перспективе следующей недели курс рубля будет двигаться в общем тренде с валютами сектора ЕМ в диапазоне 65,5-66,8", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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08 февраля 2019 года 17:25
После неудачной попытки двинуться вверх WTI и Brent остаются в жестких рамках. WTI наткнулась на сопротивление на уровне 55,5 долл. США за баррель, что представляет собой откат на 38,2% в рамках коррекции Фибоначчи после распродаж в октябре-декабре, констатирует главный стратег по сырьевым рынкам... читать дальше
.08 февраля 2019 года 14:44
Котировки природного газа снижаются на американском и европейском рынках на фоне высоких объемов добычи - Julius Baer
Морозная погода в большей части Северной Америки на прошлой неделе привела к рекордному потреблению природного газа, который активно используется для отопления домов, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то же время число танкеров с СПГ, отправлявшихся по... читать дальше
.08 февраля 2019 года 11:12
"Цены на нефть снижаются на фоне негативных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР, - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка". - Накануне Д. Трамп сообщил, что встреча с Си Цзиньпином, которая планировалась на конец февраля, может не состояться. 1 марта истекает срок... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:37
На текущей неделе наблюдается устойчивая тенденция к расширению спреда между бенчмарками Brent и WTI - БКС
"Нефтяные котировки в четверг снизились на фоне усиления опасений относительно перспектив роста мировой экономики. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта - конца перемирия в торговой войне... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:09
"На рынке евробондов в четверг наблюдалось классическое "бегство в качество" - при снижении доходности UST’10 на 4 б.п. – до 2,66% годовых и росте доходностей еврооблигаций развивающихся стран. Так, доходность 10-летних госбумаг России выросла на 1 б.п. – до 4,72% годовых, ЮАР – выросла на 9 б.п.... читать дальше
.08 февраля 2019 года 09:33
Американские фондовые индексы снизились в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:20
"Единая валюта развивает "медвежий" импульс, уверенно снижаясь с начала этой недели. EUR/USD сползла к 2-недельным минимумам в районе отметки 1,1324 и теперь "угрожает" уровню 1,13. В четверг пара ускорила обвал на новой порции негатива с экономического фронта региона. Новым предлогом для... читать дальше
.07 февраля 2019 года 14:57
Нефтяной рынок покоится на удобной подушке из большого объема предложения, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы сырья в США находятся выше средних уровней и продолжают увеличиваться, хотя и более низкими темпами. Очень низкая маржа переработки в Сингапуре... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:40
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста по результатам вчерашней торговой сессии. Положительную динамику нефтяных цен накануне поддержали данные Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Согласно статистике энергетического ведомства, запасы сырой... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:08
"Цены на нефть марки Brent находились под давлением ухудшения общерыночных настроений, но смогли остаться выше 62 долл./барр при поддержке недельных данных Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти выросли лишь на 1,3 млн барр., что ниже ожиданий, при росте загрузки НПЗ (+0,6%),... читать дальше
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