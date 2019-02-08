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08 февраля 2019 года 14:44
Котировки природного газа снижаются на американском и европейском рынках на фоне высоких объемов добычи - Julius Baer
Морозная погода в большей части Северной Америки на прошлой неделе привела к рекордному потреблению природного газа, который активно используется для отопления домов, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то же время число танкеров с СПГ, отправлявшихся по разным направлениям из местных терминалов, в январе также достигло исторического максимума. Несмотря на необычайно высокий спрос и объемы запасов ниже среднего для этого сезона, на рынке пока отсутствуют риски нехватки предложения, отмечает эксперт Julius Baer. На этом фоне котировки "голубого топлива" опустились к отметке 2,5 долл. США за миллион британских термальных единиц. Высокая буровая активность и ввод в эксплуатацию новой трубопроводной инфраструктуры указывают на увеличение объемов добычи. Тем временем, публикуемая корпоративная отчетность говорит о том, что компаниям пока удается сокращать издержки на фоне увеличения производительности и эффективности. "По мере приближения весны и завершения отопительного сезона риски резких скачков спроса и цен снижаются. Как следствие, мы понижаем прогноз по цене природного газа до 2,8 долл. США за миллион британских термальных единиц на горизонте 3-х месяцев. Тем временем, мягкая зима в Китае и увеличение экспорта топлива из США и Австралии привели к насыщению европейского рынка. Увеличение поставок в ЕС и уровень запасов выше среднего оказывают давление на котировки природного газа на местном рынке. Динамика последних месяцев подтвердила наш осторожный взгляд на рынок. Тем не менее, мы пересматриваем свою позицию до нейтральной и теперь ожидаем цену на уровне 45 фунтов стерлингов за терм", - резюмирует Норберт Рюкер.
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08 февраля 2019 года 17:25
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.08 февраля 2019 года 10:37
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.08 февраля 2019 года 10:09
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.08 февраля 2019 года 09:33
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.07 февраля 2019 года 15:20
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.07 февраля 2019 года 11:40
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.07 февраля 2019 года 10:45
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