Банк России по итогам очередного заседания принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых - "Открытие Брокер"

"Банк России по итогам очередного заседания принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, - отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. - В пресс-релизе сообщается, что "инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Также сохраняется неопределённость относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары. Баланс рисков по-прежнему смещён в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте. С учётом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года". На этот раз регулятор не давал более-менее прозрачного сигнала по решению. По всей видимости, для этого не было необходимости из-за отсутствия сильного расхождения рыночных ожиданий с планами ЦБ. Согласно Reuters, сохранения ставки на уровне 7,75% годовых ждали все опрошенные экономисты. После заседания облигации федерального займа сохраняют динамику первой половины дня: индекс чистых ОФЗ цен RGBI теряет 0,06%. USD/RUB прибавляет 0,14%".