Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,15-67,15 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в пятницу незначительно укрепляется после нескольких дней коррекции перед заседанием Совета директоров ЦБ. Регулятор с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на текущем уровне, учитывая сдержанный рост инфляции. Дополнительный аргумент в пользу подобного решения - позиция ФРС США, которая решила взять паузу в цикле ужесточения монетарной политики.

Между тем внешний фон для отечественной валюты умеренно негативный: инвесторы уходят в безопасные активы из-за тревог относительно будущего мировой экономики и неопределенности вокруг переговоров Пекина и Вашингтона. "Черное золото" к концу недели подешевело под влиянием пессимистичных экономических прогнозов. В то же время продолжение противостояния власти и оппозиции в Венесуэле и принятие американских санкций против Боливарианской республики препятствуют снижению котировок ниже отметки 60 долл./баррель Brent. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,15-67,15 руб./доллар", - указывает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.