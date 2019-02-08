Ждем сегодня сохранения ключевой ставки ЦБ на прежнем уровне - Уралсиб

"Безусловно, в центре внимания участников рынка сегодня будет заседание совета директоров ЦБ по монетарной политике. На наш взгляд, регулятор может взять паузу в повышении ключевой ставки, прежде всего благодаря тому, что ускорение инфляции пока не превышает прогнозы как самого Центробанка, так и участников рынка. По итогам января инфляция выросла до 5% год к году по сравнению с 4,3% на конец декабря. Это означает, что реальная ключевая ставка упала с 3,45% до 2,75%, однако находится в прогнозном диапазоне ЦБ, равном 2–3%. Мы полагаем, что повышение НДС будет сказываться на инфляции еще несколько месяцев, в марте-апреле годовая инфляция достигнет локального пика в размере 5,7–5,9%, однако затем пойдет на спад. Кроме того, на последнем заседании ФРС послала рынкам сигнал, что повышение базовой ставки замедлится, а это будет способствовать сохранению более высокого дифференциала ставок. Разумеется, наибольший интерес в связи с сегодняшним заседанием ЦБ РФ вызывают комментарии регулятора. Тональность пресс-

релизов, выпущенных по итогам нескольких последних заседаний, была очень жесткой, и, если последует ее смягчение на фоне более медленного роста цен, рынок ОФЗ может воспринять это позитивно. В ином случае особой реакции мы не ждем. Вчера же в сегменте рублевого госдолга наблюдались продажи, причем объем сделок был значительным, свыше 22 млрд руб. Наибольшая активность наблюдалась в среднесрочных и длинных ОФЗ, котировки которых опустились еще примерно на 0,1–0,3 п.п. Таким образом, доходности вдоль кривой поднялись на 2–5 б.п. до 8,37% годовых на дальнем участке. Продажам госбумаг способствовала ситуация на валютном рынке, где большую часть основной торговой сессии рубль, как и большинство валют ЕМ, слабел на фоне укрепления доллара на глобальных площадках после пересмотра прогноза экономического роста в ЕС в сторону понижения", - комментирует ситуацию специалист Уралсиба Ольга Стерина.