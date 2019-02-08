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08 февраля 2019 года 12:27
Sberbank CIB поднял рейтинг ADR МТС и "префов" Ростелекома до "покупать" после переоценки сектора
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены бумаг телекоммуникационных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) рекомендация была повышена до "покупать". В то же время для обыкновенных акций "Ростелекома" аналитики подтвердили рекомендацию "держать", а для американских депозитарных акций (ADS) VEON - "покупать". Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена МТС - 10 (текущая цена - 8,29), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Ростелеком (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 78,34 (текущая цена - 72,35), рекомендация - держать; Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций, цены в рублях) - 78,34 (текущая цена - 60,6), рекомендация - покупать; Прогнозная цена VEON - 3,32 (текущая цена - 2,54), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Ростелеком, МТС, VEON
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