Sberbank CIB поднял рейтинг ADR МТС и "префов" Ростелекома до "покупать" после переоценки сектора

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены бумаг телекоммуникационных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) рекомендация была повышена до "покупать".

В то же время для обыкновенных акций "Ростелекома" аналитики подтвердили рекомендацию "держать", а для американских депозитарных акций (ADS) VEON - "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС - 10 (текущая цена - 8,29), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Ростелеком (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 78,34 (текущая цена - 72,35), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций, цены в рублях) - 78,34 (текущая цена - 60,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена VEON - 3,32 (текущая цена - 2,54), рекомендация - покупать.