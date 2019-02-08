На текущих уровнях доходностей ОФЗ иностранные инвесторы могут более осторожно относиться к своим позициям - РФПИ

"Диапазон колебаний на рынке "овернайт" практически не изменился и составил 7,62-7,72% с тенденцией к снижению к концу дня. RUONIA немного подросла до 7,58%, но все равно остается ниже уровня ключевой ставки. Котировки FX "свопов овернайт" чуть подросли до 7,67%. На рынке долга российские суверенные евробонды торговались без явных изменений, хотя негатив на внешних рынках способен несколько понизить цены. На рынке ОФЗ доходности повышались в пределах 3-5 б.п. в средних и длинных выпусках. Их текущие уровни уже довольно низки для консенсуса на рынке, что ставки ЦБ весь год будут оставаться на уровне 7,75%. Поэтому любое дальнейшее их снижение возможно лишь в том случае, если комментарий ЦБ сегодня окажется более мягким, чем можно ожидать. Кроме того, внешние риски никто не отменял, поэтому на текущих уровнях доходностей ОФЗ иностранные инвесторы могут более осторожно относиться к своим позициям", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.