UBS начал анализ АЛРОСА с рейтингом "продавать" для ее акций

Инвестиционный банк UBS начал аналитическое покрытие "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками UBS, составляет 90 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 115,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 99,94 рубля за штуку.