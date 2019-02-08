Периоды внешнего негатива рубль может встречать лишь умеренным ослаблением - РФПИ

"Рубль вчера довольно неплохо противостоял общей тенденции ослабления большинства ЕМ валют, потеряв около 0,1%. Основным раздражителем для рубля выступала нефть, которая колебалась в широком диапазоне $60,50-62,50. В отсутствие явных дисбалансов со стороны локальных факторов рубль будет подвержен негативу извне, что будет определять его краткосрочную волатильность. В то же время впереди налоговый период, да и состояние платежного баланса продолжает оставаться благоприятным для рубля. Поэтому периоды внешнего негатива рубль может встречать лишь умеренным ослаблением, а вот улучшение настроений на внешних площадках способно вернуть тренд на его укрепление. Сегодня же все внимание на ЦБ, который всю свою оценку внутренних и внешних рисков должен прописать в комментарии к решению. Полагаем, что на фоне повышения инфляционных ожиданий населения и бизнеса и приемлемых темпов роста экономики (судя по предварительной оценке) ЦБ сохранит крайне осторожный подход. Но слабость внутреннего спроса и заметное улучшение ситуации на внутреннем рынке и стабильность рубля могут, как мы считаем, удержать ЦБ от явных намеков на неизбежное повышение ставок в дальнейшем, даже если он и предпочтет сохранить гибкость для любых действий и шагов по ставке", - отмечает главный аналитик РФПИ Дмитрий Полевой.