Краткосрочными ориентирами выступят отметки $60-63 за баррель Brent - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть снижаются на фоне негативных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР, - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка". - Накануне Д. Трамп сообщил, что встреча с Си Цзиньпином, которая планировалась на конец февраля, может не состояться. 1 марта истекает срок торгового перемирия между США и КНР, после чего Штаты могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары, что еще больше осложнит торгово-экономические отношения двух стран. Дополнительными негативными сигналами для рынка стали пересмотренные экономические прогнозы Еврокомиссией и Банком Англии. В итоге рынки вновь возвращаются к более пессимистичным ожиданиям в отношении перспектив глобального экономического роста, что понижает оценки спроса на энергоносители. Сегодня в фокусе нефтяного рынка будут данные от сервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в США (21.00 мск). Напомним, что текущий уровень нефтедобычи в США находится на исторических максимумах, составляя 11.9 mbd. Согласно прогнозам рост добычи в Штатах в текущем году продолжится и достигнет 12.3 mbd, что является дополнительным вызовом для поддержания баланса на рынке и ограничивает рост цен. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $60-63/bbl".