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08 февраля 2019 года 11:12
Краткосрочными ориентирами выступят отметки $60-63 за баррель Brent - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть снижаются на фоне негативных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР, - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка". - Накануне Д. Трамп сообщил, что встреча с Си Цзиньпином, которая планировалась на конец февраля, может не состояться. 1 марта истекает срок торгового перемирия между США и КНР, после чего Штаты могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары, что еще больше осложнит торгово-экономические отношения двух стран. Дополнительными негативными сигналами для рынка стали пересмотренные экономические прогнозы Еврокомиссией и Банком Англии. В итоге рынки вновь возвращаются к более пессимистичным ожиданиям в отношении перспектив глобального экономического роста, что понижает оценки спроса на энергоносители. Сегодня в фокусе нефтяного рынка будут данные от сервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в США (21.00 мск). Напомним, что текущий уровень нефтедобычи в США находится на исторических максимумах, составляя 11.9 mbd. Согласно прогнозам рост добычи в Штатах в текущем году продолжится и достигнет 12.3 mbd, что является дополнительным вызовом для поддержания баланса на рынке и ограничивает рост цен. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $60-63/bbl".
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08 февраля 2019 года 10:37
На текущей неделе наблюдается устойчивая тенденция к расширению спреда между бенчмарками Brent и WTI - БКС
"Нефтяные котировки в четверг снизились на фоне усиления опасений относительно перспектив роста мировой экономики. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта - конца перемирия в торговой войне... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:09
"На рынке евробондов в четверг наблюдалось классическое "бегство в качество" - при снижении доходности UST’10 на 4 б.п. – до 2,66% годовых и росте доходностей еврооблигаций развивающихся стран. Так, доходность 10-летних госбумаг России выросла на 1 б.п. – до 4,72% годовых, ЮАР – выросла на 9 б.п.... читать дальше
.08 февраля 2019 года 09:33
Американские фондовые индексы снизились в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:20
"Единая валюта развивает "медвежий" импульс, уверенно снижаясь с начала этой недели. EUR/USD сползла к 2-недельным минимумам в районе отметки 1,1324 и теперь "угрожает" уровню 1,13. В четверг пара ускорила обвал на новой порции негатива с экономического фронта региона. Новым предлогом для... читать дальше
.07 февраля 2019 года 14:57
Нефтяной рынок покоится на удобной подушке из большого объема предложения, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы сырья в США находятся выше средних уровней и продолжают увеличиваться, хотя и более низкими темпами. Очень низкая маржа переработки в Сингапуре... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:40
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста по результатам вчерашней торговой сессии. Положительную динамику нефтяных цен накануне поддержали данные Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Согласно статистике энергетического ведомства, запасы сырой... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:08
"Цены на нефть марки Brent находились под давлением ухудшения общерыночных настроений, но смогли остаться выше 62 долл./барр при поддержке недельных данных Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти выросли лишь на 1,3 млн барр., что ниже ожиданий, при росте загрузки НПЗ (+0,6%),... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:45
"В среду нефтяные котировки немного подросли на фоне на фоне позитивной статистики по запасам в США. При этом фьючерсы на американский сорт WTI продолжают выглядеть хуже своего североморского конкурента, в результате чего спред между сортами расширился еще на $0,3 за баррель. Фьючерсы на Brent... читать дальше
.07 февраля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.06 февраля 2019 года 14:24
По мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, фунт ведет себя волатильно. В последние дни валюта активно снижалась под воздействием возросшего спроса на доллар и слабой британской статистики, которая указывает на замедление темпов экономического роса... читать дальше
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