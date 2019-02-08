.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В преддверии заседания ЦБ рубль будет устойчивым - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 февраля 2019 года 10:52
В преддверии заседания ЦБ рубль будет устойчивым - БКС
Доллару вчера удалось развить инициативу в паре с российской валютой, напоминает аналитик "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - "Американец" воспользовался сильной позицией на мировом валютном рынке и локальным бегством из рисковых активов, и забрался выше отметки 66 впервые в феврале. Цены на нефть вчера неплохо просели, котировки Brent опускались ниже $61 за баррель. Это соответствовало общему настроению продавать риск, дополнительно давило на рубль. Тем не менее, российская валюта вечером сумела воспользоваться отскоком на рынках, и сократила потери до минимума. Рубль даже вышел в плюс в паре со слабым, из-за плохой экономической статистики, евро. Рубль сегодня может получить поддержку от итогов заседания ЦБ по ставке. Очевидно, что показатель останется неизменным, а тон пресс-релиза может быть более оптимистичным, чем в декабре, на фоне роста инфляции слабее прогноза". Пара USD/RUB пробила верхнюю границу нисходящего среднесрочного канала и ушла выше горизонтальной поддержки 60. Однако после небольшого отскока на рынках, долларовые медведи вернули давление, и пара вернулась под уровень. А на дневном графике образовалась фигура, напоминающая падающую звезду, указывает эксперт. "Индекс доллара вчера вернулся к максимумам года, то стало результатом 6-ти дневного ралли. Однако позиции "американца" уже не так сильны. Японская йена начала расти в паре с долларом из-за усиливающихся распродаж рисковых активов. Фунт развернулся вверх на спекуляциях по поводу Brexit. Евро продолжает устойчивое снижение на фоне негативных экономических данных по Еврозоне, которые вчера усилили общее падение мировых рынков. Валюты развивающихся рынков тоже преимущественно теряли в цене. Индекс RGBI вчера обновил локальные максимумы. Аукционы Минфина прошли успешно, 35 млрд руб. удалось разместить без премии к рынку. Примечательно, что высокий спрос нашли новые 7-ми летние бумаги; это говорит о том, что средний+ участок кривой по-прежнему интересен инвесторам. В бумагах такой длины обычно повышенная доля нерезидентов", - заключает аналитик "БКС Брокер".
.
08 февраля 2019 года 11:12
"Цены на нефть снижаются на фоне негативных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР, - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка". - Накануне Д. Трамп сообщил, что встреча с Си Цзиньпином, которая планировалась на конец февраля, может не состояться. 1 марта истекает срок... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:37
На текущей неделе наблюдается устойчивая тенденция к расширению спреда между бенчмарками Brent и WTI - БКС
"Нефтяные котировки в четверг снизились на фоне усиления опасений относительно перспектив роста мировой экономики. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта - конца перемирия в торговой войне... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:09
"На рынке евробондов в четверг наблюдалось классическое "бегство в качество" - при снижении доходности UST’10 на 4 б.п. – до 2,66% годовых и росте доходностей еврооблигаций развивающихся стран. Так, доходность 10-летних госбумаг России выросла на 1 б.п. – до 4,72% годовых, ЮАР – выросла на 9 б.п.... читать дальше
.08 февраля 2019 года 09:33
Американские фондовые индексы снизились в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:20
"Единая валюта развивает "медвежий" импульс, уверенно снижаясь с начала этой недели. EUR/USD сползла к 2-недельным минимумам в районе отметки 1,1324 и теперь "угрожает" уровню 1,13. В четверг пара ускорила обвал на новой порции негатива с экономического фронта региона. Новым предлогом для... читать дальше
.07 февраля 2019 года 14:57
Нефтяной рынок покоится на удобной подушке из большого объема предложения, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы сырья в США находятся выше средних уровней и продолжают увеличиваться, хотя и более низкими темпами. Очень низкая маржа переработки в Сингапуре... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:40
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста по результатам вчерашней торговой сессии. Положительную динамику нефтяных цен накануне поддержали данные Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Согласно статистике энергетического ведомства, запасы сырой... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:08
"Цены на нефть марки Brent находились под давлением ухудшения общерыночных настроений, но смогли остаться выше 62 долл./барр при поддержке недельных данных Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти выросли лишь на 1,3 млн барр., что ниже ожиданий, при росте загрузки НПЗ (+0,6%),... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:45
"В среду нефтяные котировки немного подросли на фоне на фоне позитивной статистики по запасам в США. При этом фьючерсы на американский сорт WTI продолжают выглядеть хуже своего североморского конкурента, в результате чего спред между сортами расширился еще на $0,3 за баррель. Фьючерсы на Brent... читать дальше
.07 февраля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.