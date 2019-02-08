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08 февраля 2019 года 10:37
На текущей неделе наблюдается устойчивая тенденция к расширению спреда между бенчмарками Brent и WTI - БКС
"Нефтяные котировки в четверг снизились на фоне усиления опасений относительно перспектив роста мировой экономики. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта - конца перемирия в торговой войне между США и Китаем. На фоне отсутствия заявлений о конкретных договоренностях между странами по итогам прошедших раундов переговоров рынок опасается, что сделка может быть не заключена. В таком случае Трамп обещал в очередной раз поднять тарифы на китайский импорт. Следующий раунд переговоров запланирован на следующей неделе в Пекине. На текущей неделе наблюдается устойчивая тенденция к расширению спреда между бенчмарками Brent и WTI. После минимума около $7,1 сегодня он составляет почти $9 в пользу Brent. Такой тренд объясняется сохранением в Штатах высокого уровня добычи, а также вероятным ростом поставок в США из Венесуэлы в случае победы оппозиции во внутриполитическом конфликте. Другим негативным фактором для нефтяных цен в четверг оставался курс доллара США. Индекс DXY укрепился шестой день подряд, в результате чего товары, номинированные в валюте США, оказались под давлением. В рамках широкого восходящего тренда потенциал роста DXY еще сохраняется, так что данный фактор может остаться актуальным для рынка нефти в краткосрочном горизонте. По информации источников Reuters, крупнейший нефтедобытчик ОПЕК Саудовская Аравия в январе снизила добычу на 400 000 баррелей в сутки (б/с). Королевство добывало 10,24 млн б/с, что на 70 000 больше, чем ее обязательство по сокращению в рамках сделки ОПЕК+. Этот фактор оказал умеренный позитивное влияние на нефтяные котировки и удержал их от более глубокого снижения. Тем не менее, активность Саудовской Аравии была ожидаема. Больший интерес для участников рынка имеет исполнение сделки другими странами. Сегодня в 21:00 мск Baker Hughes опубликует очередную еженедельную статистику по буровой активности в США. С утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0,76% к уровню закрытия предыдущей сессии", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
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08 февраля 2019 года 11:12
"Цены на нефть снижаются на фоне негативных сигналов о ходе торговых переговоров США и КНР, - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка". - Накануне Д. Трамп сообщил, что встреча с Си Цзиньпином, которая планировалась на конец февраля, может не состояться. 1 марта истекает срок... читать дальше
.08 февраля 2019 года 10:09
"На рынке евробондов в четверг наблюдалось классическое "бегство в качество" - при снижении доходности UST’10 на 4 б.п. – до 2,66% годовых и росте доходностей еврооблигаций развивающихся стран. Так, доходность 10-летних госбумаг России выросла на 1 б.п. – до 4,72% годовых, ЮАР – выросла на 9 б.п.... читать дальше
.08 февраля 2019 года 09:33
Американские фондовые индексы снизились в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют резкое снижение в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.07 февраля 2019 года 15:20
"Единая валюта развивает "медвежий" импульс, уверенно снижаясь с начала этой недели. EUR/USD сползла к 2-недельным минимумам в районе отметки 1,1324 и теперь "угрожает" уровню 1,13. В четверг пара ускорила обвал на новой порции негатива с экономического фронта региона. Новым предлогом для... читать дальше
.07 февраля 2019 года 14:57
Нефтяной рынок покоится на удобной подушке из большого объема предложения, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы сырья в США находятся выше средних уровней и продолжают увеличиваться, хотя и более низкими темпами. Очень низкая маржа переработки в Сингапуре... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:40
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста по результатам вчерашней торговой сессии. Положительную динамику нефтяных цен накануне поддержали данные Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Согласно статистике энергетического ведомства, запасы сырой... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:08
"Цены на нефть марки Brent находились под давлением ухудшения общерыночных настроений, но смогли остаться выше 62 долл./барр при поддержке недельных данных Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти выросли лишь на 1,3 млн барр., что ниже ожиданий, при росте загрузки НПЗ (+0,6%),... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:45
"В среду нефтяные котировки немного подросли на фоне на фоне позитивной статистики по запасам в США. При этом фьючерсы на американский сорт WTI продолжают выглядеть хуже своего североморского конкурента, в результате чего спред между сортами расширился еще на $0,3 за баррель. Фьючерсы на Brent... читать дальше
.07 февраля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.06 февраля 2019 года 14:24
По мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, фунт ведет себя волатильно. В последние дни валюта активно снижалась под воздействием возросшего спроса на доллар и слабой британской статистики, которая указывает на замедление темпов экономического роса... читать дальше
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