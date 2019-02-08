Распродажи на рынке акций продолжатся - Алор Брокер

"Все говорит в пользу того, что индекс МосБиржи откроется полупроцентным снижением и "гэпом" преодолеет отметку 2500 пунктов. Поддержки расположены на отметках 2480 и 2450 пунктов", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.