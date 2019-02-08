Ближайшими уровнями поддержки по индексу МосБиржи выступят уровни 2497 и 2486 пунктов - Инвестиционная палата

"Начатое накануне падение ключевых мировых фондовых индексов, вызванное снижением прогнозов роста ВВП стран ЕС, в пятницу имеет все шансы на продолжение. Продолжающиеся попытки Великобритании изменить формулировки ряда положений условий Brexit не проводят к какому-либо прогрессу в переговорном процессе. Ближайшими уровнями поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, выступят уровни 2497 и 2486 пунктов, по индексу РТС поддержка расположена на 1192 и 1181 пунктах", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.