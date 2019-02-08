В пятницу ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,4-0,5% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,4-0,5%, вблизи отметки 2500 пунктов. В качестве поддержек выступят уровни 2490, 2480 пунктов. Ближайшими сопротивлениями станут отметки 2510, 2520 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего "круглого" уровня 2500 пунктов в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Дополнительным стимулом для временной стабилизации рынка станет ожидание решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 мск)", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.