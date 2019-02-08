Утром возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Участники торгов на западных площадках, по всей вероятности, осознали, что встреча лидеров США и КНР, на которой могут быть решены торговые разногласия, вряд ли состоится до 1 марта, когда вступят в действие новые пошлины на ввоз китайских товаров в США. Ухудшение прогнозов в отношение европейской экономики также способствует снижению "спроса на риск". С позиций технического анализа, индекс РТС вернулся к уровню 1200 пунктов, закрепление выше или ниже которого может определить направление дальнейшего среднесрочного движения. На валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше уровня 66 по паре доллар-рубль. В 13:30 мск ожидается объявление решения ЦБ РФ по ключевой процентной ставке - базовым сценарием считается сохранение ставки без изменений (7,75%), но комментарий ЦБ может повлиять на обстановку на рынке", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.