При сохранении слабого "риск-аппетита" на глобальных рынках индекс МосБиржи может протестировать район 2490-2500 - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал заметную коррекцию - индекс МосБиржи потерял 1,2% и вернулся к нижней границе диапазона 2500-2550 пунктов. Текущее движение мы пока также склонны воспринимать в первую очередь как техническую коррекцию (инвесторам есть, что фиксировать после успешного начала года). При сохранении слабого "риск-аппетита" на глобальных рынках сегодня индекс МосБиржи может протестировать район 2490-2500 пунктов, но в базовом сценарии пока ожидаем, что индекс сможет удержаться выше этих отметок", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.