ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 7,75%

Совет директоров ЦБ РФ в пятницу рассмотрит вопрос о ключевой ставке, аналитики практически единодушно ждут ее сохранения на уровне 7,75%.

Банк России не стал давать дополнительный сигнал перед этим заседанием, возможно, сочтя, что ожидания относительно политики регулятора сейчас сформированы правильно. "На ближайшем заседании совета директоров в феврале мы будем рассматривать все факторы: инфляцию, инфляционные ожидания, состояние экономики, состояние рынка труда, смотреть, необходимо ли уточнять прогноз, и примем соответствующее решение", - заявила на прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Росстат в среду сообщил об ускорении инфляции в РФ в январе 2019 года до 1% с 0,8% в декабре, что было ожидаемым на фоне повышения ставки НДС и первого этапа индексации тарифов ЖКХ. Инфляция за первый месяц 2019 года оказалась даже несколько ниже консенсус-прогноза экономистов в 1,1%. В годовом выражении инфляция в январе 2019 года ускорилась до 5% с 4,3% в декабре.

ЦБ не раз отмечал, что на основе недельных данных по инфляции, которые учитывают узкий круг товаров, нельзя говорить о тенденции этого показателя и влиянии НДС на потребительские цены. Регулятор предлагал дождаться данных за январь. Из-за "недели тишины" перед советом по ставке ЦБ пока не прокомментировал динамику январской инфляции. Также он не комментировал опубликованную Росстатом первую оценку роста ВВП за 2018 год (2,3%), которая превысила ожидания Минэкономразвития, ЦБ и аналитиков.

Экономисты "ВТБ Капитала" ждут неизменности ключевой ставки 8 февраля. Они хотят увидеть в пресс-релизе сигнал о дальнейшем движении денежно-кредитной политики (для опорного заседания в марте), а также мнение ЦБ о последствиях для ДКП "неожиданного роста ВВП". По их мнению, сигнал не будет конкретным и оставит пространство для маневра будущих решений по ДКП.

"Ренессанс Капитал" тоже ждет сохранения ключевой ставки на уровне 7,75%. "Мы полагаем, что на ближайшем заседании ЦБ оставит ставки без изменений для того, чтобы пронаблюдать, каким образом недавнее повышение НДС сказывается на инфляции и ее прогнозах. Хотя сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий, полагаем, это было вполне ожидаемо и регулятором, и рынком", - отмечают аналитики. По их мнению, если пиковое значение инфляции не превысит 6%, дальнейшего повышения ставки не понадобится.

"В случае, если наш прогноз инфляции не оправдается и ЦБ поднимет в марте ставку еще на 25 базисных пунктов, это, на наш взгляд, определенно будет означать конец цикла повышения ставки (. . .) Если только в отношении России не будут введены новые санкции. Возможность введения новых санкций остается главной неизвестной", - считают экономисты.

Аналитики Райффайзенбанка отмечают умеренную корректировку ожиданий населения, что выступит еще одним позитивным сигналом для сохранения ключевой ставки в феврале. "Основным же аргументом для этого, на наш взгляд, станет более слабое влияние повышения НДС на фактическую инфляцию (на что уже обратил внимание регулятор)", - подчеркивают они.

BCS Global Markets полагает, что умеренный рост инфляции в январе дает возможность ЦБ сохранить ставку неизменной 8 февраля.

"В России в последнее время наблюдается рост инфляции из-за ослабления курса рубля, повышения НДС и увеличения цен на бензин. ЦБ уже дважды повышал ключевую ставку в сентябре и декабре 2018 года с целью ослабить давление со стороны растущей инфляции и повышенных инфляционных ожиданий. Мы полагаем, что ЦБ может сохранить ставку в феврале, так как потребуется время для оценки масштабов воздействия произошедших изменений, и соответственно, скорректировать политику в марте", - пишут экономисты Citi в обзоре.

Банк России в феврале сохранит ставку на уровне 7,75%, что будет нейтральным для курса рубля, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "Регулятор при принятии решения по ключевой ставке будет прежде всего оценивать динамику инфляции и различных экономических показателей. Из внешних факторов можно отметить политику мировых ЦБ в области процентных ставок, динамику сырьевых рынков (являющихся основными донорами платежного баланса РФ), развитие ситуации с торговыми войнами. В числе негативных событий, влияющих на развивающиеся рынки, - неразрешенные торговые переговоры между США и Китаем, где очередной раунд переговоров снова не привел ни к какому соглашению. Остается также открытым вопрос и о российских санкциях", - отмечает он.

Экономисты Barclays ждут сохранения ключевой ставки в феврале, но не исключают ее повышения в марте на 25 базисных пунктов (б.п.). "Хотя мы ожидаем, что ЦБ сохранит процентные ставки на следующем заседании 8 февраля, мы полагаем, что еще одно повышение в будущем все еще вероятно", - пишут они в обзоре.

Аналитики Росбанка (MOEX: ROSB), Газпромбанка (MOEX: GZPR) и Альфа-банка тоже ждут сохранения ключевой ставки 8 февраля на неизменном уровне.

Участники рынка ценных бумаг придерживаются такого же мнения, но не исключают и "сюрпризов" от регулятора. Опрос трейдеров, проведенный ассоциацией ACI Russia, показал, что из 32 экспертов 88% верят в неизменность ставки в пятницу, 0,09% ждут ее повышения на 25 б.п., 0,03% - на 50 б.п.

Совет директоров ЦБ РФ 14 декабря 2018 года повысил ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,75% годовых. В сообщении регулятор отметил, что принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте.

Банк России ожидает годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.