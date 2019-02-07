Коррекция на рынке акций может усугубиться - Алор Брокер

"Российский рынок акций начал снижение и вероятность его перерастания в более сильную коррекцию нарастает. Основной новостной негатив пришел сегодня из Европы, где Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в текущем году с 1,9% до 1,3% из-за неопределенности достижения компромисса в торговом споре между США и Китаем, а также с выходом Великобритании из ЕС. На этой новости германский DAX теряет примерно 2%. Более чем на процент снижается и индекс "Московской биржи", который, судя по всему, намерен попробовать на прочность поддержку 2500 пунктов. Предыдущий уровень 2520 пунктов был пройден довольно легко. В более чем полупроцентный "минус" ушли с открытия американские фондовые площадки. Пока не видно факторов, которые могли бы развернуть их вверх. S&P500 так и не смог закрепиться выше 200-дневной скользящей средней, и вероятность его дальнейшего снижения велика. От более сильного падения российский рынок удерживает нефть, которая сегодня весь день консолидировалась в районе 62,5 доллара за баррель и лишь под вечер начала небольшое снижение", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.