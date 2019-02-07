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07 февраля 2019 года 17:19
Для новых импульсов к росту фондовому рынку нужны стимулы в виде комментариев по торговым переговорам США и Китая - УК "Райффайзен Капитал"
"В четверг, 7 февраля, российский фондовый рынок вслед за европейскими площадками погрузился в "красную зону": индекс МосБиржи сегодня дешевеет на 0,9%, в то время как РТС теряет 1,3% за счет ослабления курса рубля на 0,3%. Поскольку встреча представителей Китая и США для обсуждения торговых вопросов состоится только на следующей неделе, то рынок в моменте столкнулся с недостатком драйверов для продолжения ралли - инвесторы перешли к продажам. Добавили негатива и пессимистичные заявления представителей Еврокомиссии о том, что Brexit и замедление экономики Китая могут ухудшить перспективы роста ВВП Еврозоны, которые и без того слабы. Противоположные по смыслу комментарии вице-президента ФРС Р. Кварлса о том, что экономика США, напротив, в отличной форме (инфляция на уровне 2%, безработица низкая), также не обрадовали инвесторов, поскольку подобная риторика явно не предполагает снижения базовой ставки, намеки на которое некоторые инвесторы увидели в официальном релизе с последнего заседания Федрезерва. Динамика нефтяных котировок также не оказывает поддержки отечественному рынку. На отечественном рынке в лидерах падения сегодня акции компаний финансового сектора (-1,3% по отраслевому индексу) и нефтегазового (-0,9% по индексу). Для новых импульсов к росту фондовому рынку необходимы положительные стимулы - конкретно в виде комментариев по прогрессу торговых переговоров США с Китаем. До их появления мы ждем сдержанной активности на рынке со стороны глобальных инвесторов", - отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.
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