Ожидаем негативного закрытия индекса МосБиржи с понижением в диапазоне от 0,4% до 1,5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи сумел "нащупать" достаточно прочную поддержку в районе 2520 пунктов. Состояние внешнего фона пока не столь негативно, чтобы стимулировать дальнейшие агрессивные продажи в российских акциях. До конца торгового дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США. В целом же мы ожидаем негативного закрытия индекса МосБиржи с понижением в диапазоне от 0,4% до 1,5% по итогам дня", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.