Рынок акций завершит день в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций завершит день в "минусе", ибо замедление европейской экономики непосредственно касается российских активов, поскольку Европа - это крупнейший торговый партнёр РФ. Рубль также может задержаться выше отметки 66 за доллар, поскольку на рынках растёт убеждённость в замедлении глобального роста и смягчении политики центральных банков", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.