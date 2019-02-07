При усилении негативных настроений на внешних площадках индекс МосБиржи может протестировать 2500 пунктов - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня на российском рынке усилились коррекционные настроения. Так, рублевый индикатор МосБиржи снижался на 0,59%. Фьючерс на индекс РТС падал на 0,87%. На данном этапе основная поддержка в инструменте находится на уровне 120000 пунктов, сопротивление расположено на 122000 пунктов. При усилении негативных настроений на внешних и сырьевых площадках индекс МосБиржи может протестировать поддержку уровня 2500 пунктов", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.