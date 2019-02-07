Экономика не оправдывает надежд "быков" по евро - eToro

"Единая валюта развивает "медвежий" импульс, уверенно снижаясь с начала этой недели. EUR/USD сползла к 2-недельным минимумам в районе отметки 1,1324 и теперь "угрожает" уровню 1,13. В четверг пара ускорила обвал на новой порции негатива с экономического фронта региона. Новым предлогом для распродаж единой валюты стали свежие прогнозы Еврокомиссии. Прогноз по росту ВВП еврозоны на текущий год был понижен с 1,9% до 1,3%. Примечательно, что оценки были пересмотрены на понижение по всему региону, а хуже всего дела обстоят в Германии и Франции. "Масла в огонь подлил" ЕЦБ, который в своем экономическом бюллетене не поскупился на негативные заявления. Регулятор откровенно указал на индикаторы, сигнализирующие о замедлении темпов роста в мире и на усиление понижательных рисков. Более того, банк признал, что базовая инфляция, скорее всего, продолжит снижаться в ближайшие месяцы из-за дешевой нефти. К слову, 5-летние инфляционные "свопы" сегодня достигли минимального с ноября 2016 года значения. Напомним, этот инструмент зачастую расценивается как индикатор ожиданий по ставкам. Судя по его динамике, инвесторы все меньше верят в то, что ЕЦБ сможет приступить к повышению стоимости кредитования до конца текущего года. Неудивительно, что при такой картине евро продолжает нести потери, тем более, что доллар по-прежнему "прекрасно себя чувствует". Учитывая сочетание двух мощных факторов давления, один из которых носит фундаментальный характер, ухудшаются не только краткосрочные перспективы пары, но и среднесрочный прогноз, который до недавнего времени был вполне оптимистичным на фоне "отступления" Федрезерва", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.