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07 февраля 2019 года 15:20
Экономика не оправдывает надежд "быков" по евро - eToro
"Единая валюта развивает "медвежий" импульс, уверенно снижаясь с начала этой недели. EUR/USD сползла к 2-недельным минимумам в районе отметки 1,1324 и теперь "угрожает" уровню 1,13. В четверг пара ускорила обвал на новой порции негатива с экономического фронта региона. Новым предлогом для распродаж единой валюты стали свежие прогнозы Еврокомиссии. Прогноз по росту ВВП еврозоны на текущий год был понижен с 1,9% до 1,3%. Примечательно, что оценки были пересмотрены на понижение по всему региону, а хуже всего дела обстоят в Германии и Франции. "Масла в огонь подлил" ЕЦБ, который в своем экономическом бюллетене не поскупился на негативные заявления. Регулятор откровенно указал на индикаторы, сигнализирующие о замедлении темпов роста в мире и на усиление понижательных рисков. Более того, банк признал, что базовая инфляция, скорее всего, продолжит снижаться в ближайшие месяцы из-за дешевой нефти. К слову, 5-летние инфляционные "свопы" сегодня достигли минимального с ноября 2016 года значения. Напомним, этот инструмент зачастую расценивается как индикатор ожиданий по ставкам. Судя по его динамике, инвесторы все меньше верят в то, что ЕЦБ сможет приступить к повышению стоимости кредитования до конца текущего года. Неудивительно, что при такой картине евро продолжает нести потери, тем более, что доллар по-прежнему "прекрасно себя чувствует". Учитывая сочетание двух мощных факторов давления, один из которых носит фундаментальный характер, ухудшаются не только краткосрочные перспективы пары, но и среднесрочный прогноз, который до недавнего времени был вполне оптимистичным на фоне "отступления" Федрезерва", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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07 февраля 2019 года 14:57
Нефтяной рынок покоится на удобной подушке из большого объема предложения, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы сырья в США находятся выше средних уровней и продолжают увеличиваться, хотя и более низкими темпами. Очень низкая маржа переработки в Сингапуре... читать дальше
.07 февраля 2019 года 11:40
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.07 февраля 2019 года 11:08
"Цены на нефть марки Brent находились под давлением ухудшения общерыночных настроений, но смогли остаться выше 62 долл./барр при поддержке недельных данных Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти выросли лишь на 1,3 млн барр., что ниже ожиданий, при росте загрузки НПЗ (+0,6%),... читать дальше
.07 февраля 2019 года 10:45
"В среду нефтяные котировки немного подросли на фоне на фоне позитивной статистики по запасам в США. При этом фьючерсы на американский сорт WTI продолжают выглядеть хуже своего североморского конкурента, в результате чего спред между сортами расширился еще на $0,3 за баррель. Фьючерсы на Brent... читать дальше
.07 февраля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду небольшим снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Нефть эталонных марок демонстрирует умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.06 февраля 2019 года 14:24
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Рынок облигаций в настоящее время получает сильную поддержку благодаря высоким темпам экономического роста, достаточным для того, чтобы поддерживать риски дефолтов на низком уровне и позволять центральным банкам не ужесточать кредитно-денежную политику, отмечает руководитель отдела исследований... читать дальше
.06 февраля 2019 года 13:25
Начало года традиционно является сезонным пиком для рынка платины, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Объем поставок сокращается из-за технических работ на предприятиях ЮАР, которые обеспечивают более 70% мировой добычи металла. Тем не менее, рост котировок... читать дальше
.06 февраля 2019 года 11:30
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.06 февраля 2019 года 10:25
Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в целом умеренный позитив - БКС
"Во вторник цены на нефтяном рынке продолжили постепенное снижение. Спред между Brent и WTI расширился еще больше и на сегодняшнее утро составил $8,3 за баррель в пользу Brent (еще в пятницу он был на уровне $7,2 за баррель). Фьючерсы на Brent остаются в рамках прежней консолидации, демонстрируя в... читать дальше
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