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07 февраля 2019 года 14:33
ЦБ не будет торопиться с изменением ставки - "Открытие Брокер"
"Инфляция по итогам января разогналась до 5%, но это пока полностью совпадает с умеренными ожиданиями ЦБ, который предполагал рост показателя до 5-5,5% в начале года. Более того, есть ещё небольшой люфт, который предполагает бездействие регулятора. Если бы рост цен в январе оказался существенно выше, то уже на январском заседании ЦБ мог бы повысить ставку. Однако текущая ситуация этого не предполагает. Как минимум, мы услышим о том, что необходимо ещё оценить динамику цен в феврале. В прочих сферах ответственности ЦБ РФ также нет поводов для изменения денежной политики. Аукционы ОФЗ в начале года показали довольно существенный спрос как на облигации с коротким сроком обращения, так и с длинным. Не стоит забывать о том, что курс рубля смог укрепиться в текущем году даже на фоне вывода дополнительных средств из отложенных объёмов на закупку валюты в рамках бюджетного правила. Впрочем, базовые суммы для этих операций оказались существенно ниже, чем в прошлом году. Соответственно, инфляционное давление пока находится в рамках умеренного сценария, спрос на ОФЗ высокий, рубль в защите не нуждается. Поэтому вероятность ужесточения денежной политики можно назвать низкой. Более того, от центральных банков развивающихся стран начинают ждать более мягкой политики из-за слабой инфляции и охлаждения экономик. Вероятно, что уже по итогам текущего заседания в ЦБ РФ сформулируют условия, при которых регулятор может вернуться к снижению ставки", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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