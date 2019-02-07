Мы сохраняем умеренно негативный взгляд на USD/RUB в перспективе нескольких месяцев - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль двигается в тандеме с другими валютами развивающихся стран и продолжает снижаться сегодня утром вместе

с нефтью и рисковыми активами. Главное событие этой недели для российского рынка – заседание Центрального Банка, по итогам

которого мы не ожидаем каких-либо сюрпризов и, соответственно, реакции в рубле или доходностях облигаций. В целом в ближайшее

время мы вообще не ожидаем существенных движений в рубле, так как первый квартал сезонно сильный с точки зрения текущего счета,

что в сочетании с хорошим спросом инвесторов на рисковые активы поддерживает рубль, а действие бюджетного правила и докупка

валюты Центральным Банком ограничивают потенциал его укрепления. При этом в долгосрочной перспективе сохраняются риски

ужесточения санкций, увеличения оттока капитала и возрастающего давления покупок валюты на рынке. Поэтому мы сохраняем свой

умеренно негативный взгляд на USD/RUB в перспективе нескольких месяцев", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".