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07 февраля 2019 года 13:08
По мере укрепления американской валюты волатильность рублевых пар (включая евро/рубль) может возрастать - FxPro
" Усиление американской валюты с начала февраля на глобальном рынке все отчетливей проявляется в движении рубля. На старте торгов в четверг USD/RUB уже пересекла отметку 66: с утра пара прибавила 20 копеек после укрепления на 25 копеек по итогам предыдущей сессии. EUR/RUB, в свою очередь, пробует преодолеть круглую отметку, пытаясь забраться выше 75ти. На момент написания, евро торгуется на МосБирже около 74.94. Усиления покупок на спадах ниже 66 рублей за доллар в очередной раз подтвердили устойчивость области поддержки. Сейчас можно лишь гадать, как долго продлится этот рост - все же для настоящего ралли пока не достает внушительного повода. Им вполне может стать возобновление распродажи на глобальных рынках или возвращение на повестку дня темы санкций против банковского сектора России. Пока же рынки ведут себя сравнительно спокойно: компании Европы и США в среднем неплохо отчитываются, что поддерживает спрос на акции. При этом, рынки Китая в течение всей недели закрыты на празднование Лунного нового года. Японский рынок, фьючерсы на американские индексы и нефть корректируются от недавних локальных максимумов, однако пока это не более чем колебания в рамках восходящего тренда, сформировавшегося в конце декабря. Все это создает сравнительно позитивный внешний фон для рубля. До сих пор он весьма неохотно сдавал позиции даже к укрепляющемуся доллару. Тем не менее, по мере укрепления американской валюты, волатильность рублевых пар (включая евро/рубль) может возрастать, подрывая интерес инвесторов к номинированным в рублях активам", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.
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07 февраля 2019 года 15:20
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.06 февраля 2019 года 14:24
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