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Главная / Аналитикам / Аналитика / Евробонды UC Rusal дешевы до возвращения кредитных рейтингов - БКС Глобал Маркетс
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07 февраля 2019 года 12:45
Евробонды UC Rusal дешевы до возвращения кредитных рейтингов - БКС Глобал Маркетс
По мнению экспертов БКС Глобал Маркетс, угроза санкций не сказалась на кредитном профиле UC Rusal. В 2018 г. UC Rusal смог улучшить операционные результаты и снизить чистую долговую нагрузку до 3.1x (на 9M18). Объемы реализации компании сократились лишь во 2К18, однако в 3К18 показатель восстановился. "Мы ожидаем сохранения устойчивого кредитного профиля UC Rusal в будущем, восстановления объемов реализации до уровня не ниже чем 3.9 млн т в год (3.6 млн т собственные продажи, 0.3 млн т перепродажи) и повышения цены на алюминий на LME до среднего значения $2 000 за т в 2019 г. (уровень до объявления санкций США; спот: $1 920 за т), - указывают эксперты. - Напомним, существенную поддержку кредитному профилю компании оказывают дивиденды, поступающие в основном от Норникеля, в котором производитель алюминия владеет 27.82% (стоимость $9.2 млрд – превышает общий долг UC Rusal). За 2018 г. и 9M18 компания получила дивиденды в объеме $848 млн и $406 млн соответственно. Кредитное качество UC Rusal ближе к Evraz, чем к ПМХ. Еврооблигации RUALRU торгуются на одном уровне выпуском с ПМХ (B2/B/B), IMHRUS 22, при существенно более высоком кредитном качестве UC Rusal. С точки зрения финансового положения UC Rusal ближе к Evraz (Ba1/BB/BB). Мы считаем, что кредитные рейтинги UC Rusal будут восстановлены на уровне BB-/BB (по нашим оценкам, восстановление рейтингов может произойти в 1П19), что приведет к сужению премии по доходности евробондов Evraz к UC Rusal до уровня не выше 60 б.п. против текущих 200 б.п.".
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