В паре с евро рубль будет чувствовать себя более комфортно - "Нордеа Банк"

"Текущий достаточно комфортный уровень рублевой ликвидности в системе ограничил потенциальные продажи валюты для участия в размещениях на долговом рынке. Сегодня давление на рубль сохранится на фоне отмеченных факторов, при этом в паре с евро рубль будет чувствовать себя более комфортно. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65,7-66,5", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".