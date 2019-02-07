Brent - $61-63/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста по результатам вчерашней торговой сессии. Положительную динамику нефтяных цен накануне поддержали данные Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Согласно статистике энергетического ведомства, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,26 mb, в то время как опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали повышения на 2,2 mb. Также стоит отметить, что добыча сырья в США по-прежнему сохраняется на рекордно высоком уровне (11,9 mbd), что наряду с повышенным уровнем запасов сырья ограничивает оптимизм на рынке. Кроме того, негативные настроения инвесторов в отношении перспектив "черного золота" поддерживает неопределенность американо-китайских переговоров по поводу разрешения торговых противоречий, а также риск замедления глобальной экономики. Краткосрочными ориентирами на Brent выступят отметки $61-63/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".