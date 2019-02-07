Котировки Brent сегодня останутся в диапазоне 61-63 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть марки Brent находились под давлением ухудшения общерыночных настроений, но смогли остаться выше 62 долл./барр при поддержке недельных данных Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти выросли лишь на 1,3 млн барр., что ниже ожиданий, при росте загрузки НПЗ (+0,6%), отражающем неплохие кондиции рынка энергоносителей в США. Мы полагаем, что котировки сегодня продолжат оставаться в диапазоне 61-63 долл./барр., - конъюнктура на мировых рынках пока не способствует активному росту котировок", - отмечает специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.